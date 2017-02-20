«Кайрат» с Аршавиным в составе проиграл «Анжи» в контрольном матче

«Анжи» выиграл у казахстанского «Кайрата» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол забил Адлан Кацаев. Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин попал в стартовый состав «Кайрата».
«Анжи» (стартовый состав): Юрченко, Тетрашвили, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Хубулов, Саид, Брызгалов, Кацаев, Яковлев, Будковский.
В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана «Кайрат» занял второе место.
Контрольный матч
«Анжи» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0.
Гол: Кацаев, 41 (1:0).