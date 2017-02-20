Клаттенбург отсудит ещё как минимум четыре матча в Премьер-лиге

Английский арбитр Марк Клаттенбург принял решение доработать до конца сезона в английской Премьер-лиге. Ранее стало известно, что 41-летний судья станет главой судейского комитета в чемпионате Саудовской Аравии.
Как пишет Daily Mail, изначально Клаттенбург собирался в ближайшее время разорвать контракт с судейским комитетом Англии, но после раздумий решил доработать этот сезон до конца. Рефери отсудит ещё как минимум четыре матча АПЛ, в том числе встречу «Борнмута» с «Вест Бромвич Альбион», которая состоится в ближайшую субботу, 25 февраля.
Ранее появилась информация, что Клаттенбург будет зарабатывать в Саудовской Аравии £ 1 млн в год.