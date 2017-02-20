Источник: Месси не хочет видеть в «Барселоне» Матьё, Диня и Андре Гомеша

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси устал тянуть команду за собой и хочет, чтобы клуб продал трёх игроков, которые, по его мнению, не соответствуют уровню сине-гранатовых, утверждает Diario Gol.
По информации источника, Месси готов продлить контракт, только если Жереми Матьё, Лука Динь и Андре Гомеш покинут команду, а вместо них придут более квалифицированные футболисты. Кроме того, аргентинскую звезду не устраивает работа главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике, который привёл в «Барсу» этих трёх игроков.
Текущий договор Лионеля с каталонцами рассчитан до лета 2018 года.