Аллан, скорее всего, не поможет «Наполи» в матчах с «Ювентусом» и «Реалом»

Полузащитник «Наполи» Маркес Аллан повредил приводящую мышцу бедра в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Кьево» (3:1). Бразильский футболист был заменён в конце первого тайма встречи.
Как информирует пресс-служба «Наполи», завтра Аллан пройдёт медицинское обследование, однако уже сейчас можно утверждать, что он пропустил около трёх недель.
Таким образом, 26-летний футболист, скорее всего, не поможет своей команде в трёх важных матчах, которые ждут «Наполи» — против «Ювентуса» (28 февраля) в первом полуфинальном матче Кубка Италии, с «Ромой» (4 марта) в Серии А и с «Реалом» (7 марта) в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.