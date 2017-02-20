Бубнов: Молло однозначно сильнее Кокорина как футболист

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов после поражения «Зенита» от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сравнил полузащитника питерцев Йоана Молло с форвардом Александром Кокориным.
«То, что «Зенит» во время сборов сыграл столько товарищеских матчей, — это ещё полбеды. Здесь дело в том, как они играли в них против слабых соперников. Они ведь выходили на поле и отрабатывали держание мяча. Отсюда появляется вопрос, как они планируют атаковать в матче против сильного соперника. Вот им попался «Андерлехт», которому они и проиграли, ничего не создав в атаке.
Хоть Луческу и опытный тренер, порой просто удивляешься его решениям. Если ты везёшь большую группу игроков на сборы, то ты должен наигрывать одну группу игроков в качестве основного составы команды, а другим футболистам давать шансы играть против слабых соперников и смотреть на них. У «Зенита» зимой появились новые игроки. Например Молло. Могу сказать, что Молло однозначно сильнее Кокорина как футболист. Он может забить и отдать передачу. Плюс Молло всегда делает большой объём работы. Но что мы видим в итоге? Молло не попадает в заявку на матч Лиги Европы, а Кокорин играет в основном составе», — цитирует Бубнова «Спорт FM».