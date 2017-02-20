Моутинью: Бернарду Силва способен достичь уровня Месси, Роналду и Пеле

Полузащитник «Монако» Жоау Моутинью высоко оценил способности своего партнёра по команде Бернарду Силвы.
«Когда Бернарду к нам перешёл, я сразу сказал, что это хороший игрок, но он должен был продолжать работать. Последние два сезона он провёл хорошо, но в этом действительно выделяется. Такие игроки, как Месси, Роналду, Пеле, Эйсебио и Марадона являются частью истории футбола, и Силва способен достичь их уровня», — цитирует Моутинью A Bola.
В текущем сезоне 22-летний Силва провёл 25 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.