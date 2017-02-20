Луис Энрике: не знаю, праздновал ли Месси победный гол в матче с «Леганесом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подчеркнул, что не следил за реакцией нападающего Лионеля Месси после его победного гола в матче 23-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (2:1). В концовке встречи Лионель реализовал пенальти, заработанный Неймаром, но вместо радости на лице аргентинца читалась грусть.
«Не знаю, праздновал ли Месси взятие ворот, поскольку не смотрел в ту сторону. Я не тот, кто должен отвечать на этот вопрос», — приводит слова Луиса Энрике портал Goal.
Анализируя поведение Месси, испанские СМИ предположили, что Лионель может быть недоволен игрой команды или отсутствием подвижек в переговорах о продлении его контракта, истекающего летом 2018 года.
Посмотреть реакцию Месси можно на YouTube.