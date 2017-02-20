«Севилья» предложила Сампаоли продлить контракт

Руководство «Севильи» довольно работой главного тренера команды Хорхе Сампаоли и предложило ему продлить контракт, информирует AS со ссылкой на Radio Sevilla.
Перед нынешним сезоном Сампаоли подписал с «Севильей» контракт на два года, но предусмотрел возможность покинуть команду грядущим летом, если сам захочет этого. Руководство клуба хочет, чтобы аргентинский специалист подписал долгосрочное соглашение без пункта об уходе по своему желанию.
Ранее сообщалось, что кандидатуру Сампаоли рассматривает «Барселона», но тренер заявил, что «не имеет ничего общего с этими слухами».
После 23 туров «Севилья» идёт на третьем месте в турнирной таблице Примеры.