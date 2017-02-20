Гендиректор «Арсенала» Т: Максимов в «Анжи»? Он остаётся в нашей команде

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Илья Максимов может перейти в «Анжи».
«Илья Максимов в «Анжи»? Максимов – игрок «Арсенала», и он остаётся в команде», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Максимов перебрался в «Арсенал» на правах свободного агента в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ на его счету шесть матчей и одна результативная передача. Ранее сообщалось, что из-за травмы он пропустит три недели.