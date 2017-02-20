Тренерский штаб «Атлетико» ещё не определился с вратарём на матч с «Байером»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что тренерский штаб ещё не определился с вратарём на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером». Встреча состоится 21 февраля в Германии.
«Завтра посмотрим, готов ли Ян Облак выйти в стартовом составе. Сегодня ещё понаблюдаем за ним на тренировке и потом примем решение», — цитирует Симеоне сайт УЕФА.
Голкипер Ян Облак, который в декабре перенёс операцию на плече, вернулся в строй и был включён в заявку на игру. Словенский вратарь получил травму в матче 15-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:3) 12 декабря.