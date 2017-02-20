Жардим: «Манчестер Сити» прекрасно обороняется

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится 21 февраля в Манчестере.
«За последние три сезона наш состав существенно изменился, но мы всё равно добрались до 1/8 финала во второй раз. Очень хорошо, ведь это доказывает, что перестановки не помешали нам остаться на высочайшем уровне. В команде осталось лишь два-три футболиста, которые три года назад сражались с „Арсеналом“. Мы сделали ставку на молодёжь, и пока она себя оправдывает.
«Манчестер Сити» прекрасно переходит из обороны в атаку, когда они идут вперёд, то в качестве форвардов выступают сразу пятеро футболистов. Обороняется наш соперник тоже прекрасно. Нужно создавать «Сити» проблемы, оказывать давление. Мы хорошо изучили манеру игры оппонента», — цитирует Жардима сайт УЕФА.