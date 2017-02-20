Лёв: на самом деле в Германии не так много готовых молодых игроков, как кажется

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выразил мнение, что в Германии не так много молодых футболистов, способных проявить себя на уровне чемпионата мира.
«На самом деле в Германии не так много готовых молодых игроков, как мы привыкли думать. Германии нужно победить Месси и Роналду, чтобы выиграть чемпионат мира. Если кто-то хорошо проявляет себя в Бундеслиге, это не значит, что он хорошо сыграет в плей-офф чемпионата мира. А для победы на ЧМ нужно именно это. Мы говорим о футболистах и соперниках мирового класса», — сказал Лёв в интервью Kicker.