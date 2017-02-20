Де Брёйне: у «Монако» всё складывается хорошо, перед «Сити» сложная задача

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от первого матча с «Монако» (21 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Знаем, что перед нами сложная задача. „Монако“ демонстрирует блестящую игру в чемпионате Франции, и мы должны хорошо сделать свою работу, чтобы продолжить выступления в Лиге чемпионов. Людям важно видеть, что мы движемся в правильном направлении.
Лично я знаю о „Монако“ не так много, но, думаю, мы разберём соперника перед тренировкой и пройдём подготовку во время неё. Мы только провели кубковую встречу, и вот сейчас у нас 36 часов на подготовку. Знаем, что тренер подведёт нас к игре и разработает игровой план на завтра.
У французов очень мощное нападение, много талантливой молодёжи. В этом году у „Монако“ вообще всё складывается хорошо. Фалькао вернулся на свой привычный уровень. Это превосходный футболист, пусть даже он сталкивался с трудностями в последние годы. В футболе такое случается», — цитирует Де Брёйне пресс-служба УЕФА.