Фабиньо: я счастлив в «Монако», но АПЛ — это то, что меня интересует

Защитник «Монако» Фабиньо перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» дал понять, что в будущем намерен попробовать свои силы в АПЛ.
«Я знаю, что моё имя было связано с несколькими английскими клубами, но на сегодня я счастлив в „Монако“. У меня есть контракт до 2021 года, но АПЛ — это то, что меня интересует. Возможно, в один прекрасный день я переберусь в Англию и буду играть здесь», — цитирует Фабиньо Goal.
В этом сезоне Лиги 1 23-летний Фабиньо забил пять голов (четыре — с пенальти) в 25 матчах.