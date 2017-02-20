Бонуччи: Буффон был и остаётся лучшим вратарём в истории футбола

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи перед матчем Лиги чемпионов с «Порту» (22 февраля) назвал вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона лучшим игроком на своей позиции в истории футбола.
«Буффон и Касильяс — две великие легенды мирового футбола. Я не знаю лично Касильяса, но я знаю Джиджи и могу сказать о нём только хорошее. Есть только один Джанлуиджи Буффон, другого такого никогда не будет.
За 20 лет карьеры Джиджи показал себя уникальным игроком, а потому те, кто придёт после него, не должны пытаться подражать ему. Надо быть самими собой, потому что Буффон был и остаётся лучшим вратарём в истории футбола», — цитирует Бонуччи сайт УЕФА.