Цилер: матч с «Севильей» — своего рода бонус для «Лестера»

Вратарь «Лестер Сити» Рон-Роберт Цилер поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей». Встреча состоится 22 февраля в Севилье.
«Это большой матч. Мы очень хорошо проявили себя на групповом этапе. Будет тяжело. Мы одна из всего лишь 16 команд, оставшихся в Лиге чемпионов, а „Севилья“ многого добилась в последние годы и несколько раз побеждала в Лиге Европы. Будет тяжело, но нужно верить в себя.
Я думаю, что это своего рода бонусная игра. Надеюсь, мы сможем насладиться этим и получить хороший результат. „Севилья“ будет играть на своем стадионе, а нам нужно показать тот же уровень, что и на групповом этапе ЛЧ», — цитирует Цилера сайт «Лестера».