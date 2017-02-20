Вертонген: «Тоттенхэм» заслуживает трофея

Защитник «Тоттенхэм Хотспур»Ян Вертонген отметил, что «шпоры» хотят бороться за победу во всех турнирах.
«Почеттино понимает важность Лиги Европы и Кубка Англии Это хорошо, что мы воспринимаем эти турниры как нечто крайне значимое. Мы хотим побеждать как в АПЛ, так и в других турнирах, и считаем, что вполне способны на это. Мы уже доходили до финала, но хотим большего. Я выигрывал титулы с „Аяксом“ — это самое лучшее, что есть в футболе.
«Тоттенхэм» заслуживает трофея, потому что добился большого прогресса за 1,5-2 года. Мы стали сильнее, прежде всего — как команда», — цитирует Вертонгена Sportsmole.