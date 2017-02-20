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175 лет назад
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Вратарь «Саттона» перед матчем с «Арсеналом» пропылесосил гостевую скамейку
20 февраля 2017, понедельник. 23:40.
Футбол
Запасной вратарь «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу перед матчем с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка Англии пропылесосил гостевую скамейку запасных, сообщает 101 Great Goals.
45-летний голкипер благодаря возрасту и избыточному весу (125 кг) после успеха его команды в Кубке стал известен в Англии.
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Источник:
101 Great Goals
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Стоит ли руководству "Барселоны" сменить главного тренера уже сейчас?
Нет, Луис Энрике должен доработать до конца сезона
Да, смена тренера должна встряхнуть команду накануне решающих матчей в чемпионате
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