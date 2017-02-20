Почеттино: очень горжусь Кейном, и дело тут не в том, что он много забивает

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после гостевой победы над «Фулхэмом» со счётом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии выделил значимость форварда «шпор» Гарри Кейна, оформившего хет-трик.
«Дело не только в том, что Гарри очень много забивает. Он великолепный футболист и замечательный человек. Он настоящий профессионал с огромной приверженностью к клубу, команде, тренерскому штабу. Мы очень гордимся тем, что такой игрок и человек, как Гарри, находится в команде», — цитирует Почеттино Sportsmole.