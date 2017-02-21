Сандро: «Ювентусу» нужно знать о «Порту» только одно

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится 22 февраля в Португалии. Сандро играл за «Порту» с 2011 по 2015 год.
«О „Порту“ нужно знать только одно: они всегда бьются до самого конца. С ними никогда не бывает легко, особенно на выезде. У меня до сих пор осталось там много друзей, и я искренне надеюсь, что в этом сезоне „Порту“ станет чемпионом Португалии.
Будет очень приятно вернуться в Португалию и увидеть знакомые лица, но, как только прозвучит свисток, моё внимание будет сосредоточено исключительно на том, чтобы добыть важную победу для „Ювентуса“, — сказал Сандро в эфире JTV.