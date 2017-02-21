Последний перед КК визит делегации ФИФА в Россию пройдёт с 27 февраля по 3 марта

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» проведёт пятый операционный визит по подготовке стадионов Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. Это последний визит перед Кубком конфедераций, сообщается в пресс-релизе ФИФА.
В рамках визита, который пройдёт с 27 февраля по 3 марта, делегация посетит стадионы в четырёх городах — организаторах матчей Кубка конфедераций: в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве. В столице с помощью виртуального тура и презентаций делегация также ознакомится с обновлёнными операционными планами остальных арен чемпионата мира (в Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве (стадион «Лужники»), Екатеринбурге, Саранске и Калининграде).
Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – не оценка статуса строительства арен, а обсуждение работы на стадионах во время проведения мероприятий.