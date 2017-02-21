«Арсенал» обыграл «Саттон Юнайтед» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Арсенал» одержал победу над клубом пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Саттоне на стадионе «Боро Спортс Граунд» и закончилась со счётом 0:2.
В первом тайме «канониров» вывел вперёд Лукас Перес, а во второй половине игры победу гостей закрепил Тео Уолкотт, который забил 100-й гол в составе лондонской команды.
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, в котором встретится с ещё одним клубом пятого дивизиона — «Линкольн Сити». Игра пройдёт 11 марта.