Президент «Анжи»: будем открывать филиалы клуба даже в горах

Владелец «Анжи» Осман Кадиев высказал свою точку зрения насчёт развития детско-юношеского футбола в Дагестане и возможной смены формата проведения молодёжного первенства.
«У нас задача — развивать футбол в Дагестане, больше привлекать своих ребят, россиян. Развитие футбола — это не приглашение легионеров. Они тоже нужны, чтобы привлекать на стадион зрителей, но нельзя из этого делать панацею. Буквально на следующей неделе планируем открыть ещё три школы. За это короткое время в Махачкале открыли новый филиал, будем открывать филиалы даже в горах. Вот в этом я и вижу развитие. Финансирование детско-юношеских систем „Анжи“ сохранится на прежнем уровне. И зарплаты тренеров останутся теми же.
Будем обращать внимание на своих воспитанников. Укомплектовать команду на 30-40% своими воспитанниками и получать результат можно. Только у нас почему-то академии не дают хотя бы по два игрока в год для основных команд. Значит, надо обращать внимание на качество работы академий, на качество дубля. Может, стоит отменить молодёжный чемпионат в его нынешнем виде, не привязывать команды к клубам, а просто сделать чемпионат России среди молодых игроков. Пусть там будет, к примеру, 20 команд-участниц или даже 30, составленных из ребят до 21 года. Можно разбить их по лигам. Но дубль на сегодняшний день мало что даёт», — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».