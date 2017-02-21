Венгер: если бы мы как следует не подготовились, не справились бы с «Саттоном»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка Англии с «Саттон Юнайтед». Напомним, «канониры» победили со счётом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют ещё c одним клубом пятого дивизиона — «Линкольн Сити».
«Мы выполнили свою работу, хотя на таком газоне было непривычно играть, он сильно отличается от того, к которому мы привыкли. Матч получился непростым. Нужно отдать должное сопернику, который старался использовать каждую нашу ошибку. „Саттон“ сыграл очень хорошо, умело и организованно, с большим желанием. Если бы мы как следует не подготовились, то не справились бы с ними», — приводит слова Венгера BBC.