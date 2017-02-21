Тренер олимпийской сборной Бразилии, выигравший ОИ-2016, отправлен в отставку

Руководство Конфедерации футбола Бразилии уволило главного тренера олимпийской сборной Бразилии Рожерио Микале. Такое решение было принято после того, как бразильская молодёжь не смогла пробиться на чемпионат мира U20, сообщает Yahoo Sports. В южноамериканском отборе на молодёжный ЧМ Бразилия заняла пятое место, пропустив вперёд себя Уругвай, Эквадор, Венесуэлу и Аргентину.
Микале возглавил олимпийскую сборную Бразилии в июне 2016 года, сменив на этом посту Дунгу, который был отправлен в отставку после вылета с Копа Америка. Уже в августе Микале привёл бразильцев к победе на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.