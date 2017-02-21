Наставник «Саттона»: матч с «Арсеналом» — наш финал Кубка

Главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Досвел подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом». Встреча прошла в Саттоне на стадионе «Боро Спортс Граунд» и закончилась со счётом 0:2.
«Это была мечта — посмотреть на игру моей команды против „Арсенала“. Состав, который выставил соперник, говорит о том, что этот матч был очень важен для них. Я горжусь своими парнями. Жаль, что нам не удалось забить гол для наших болельщиков, но главное чувство, которое я испытываю, — гордость. Поддержка болельщиков была потрясающей. Это был наш финал Кубка, а эти игроки войдут в историю клуба до конца жизни», — приводит слова Досвела BBC.