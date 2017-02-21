Кабальеро: надеюсь, мы не увидим лучшего Фалькао в матче с «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро призвал своих партнёров по команде внимательно сыграть против нападающего «Монако» Радамеля Фалькао в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча между «горожанами» и монегасками состоится 21 февраля в Манчестере.
«Это было хорошее время, когда мы играли с Фалькао в Испании, друг против друга. Когда он выступал за „Атлетико“, то бы лучшим нападающим мира. За два года он помог мадридцам стать грозной силой.
Восстановиться после травмы крестообразных связок, которую он получил, нелегко. Тем не менее Фалькао вернулся и снова забивает. Мы должны быть осторожны с ним. Надеюсь, мы не увидим лучшего Фалькао в предстоящем матче», — приводит слова Кабальеро The Sun.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Фалькао провёл 5 матчей и забил 4 гола.