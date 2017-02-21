Жест Анчелотти, показанный болельщикам «Герты», может стоить ему € 7-10 тыс.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти может быть оштрафован на € 7-10 тыс. за жест, адресованный им болельщикам берлинской «Герты» после окончания выездного матча 21-го тура чемпионата Германии, передаёт Bild.
После игры, закончившейся ничьей со счётом 1:1, итальянский специалист показал болельщикам средний палец. Впоследствии он обосновал свои действия тем, что поклонники берлинцев плевали в него. Инцидент вызвал большой резонанс, и некоторые тренеры команд Бундеслиги уже высказались на этот счёт. В основном коллеги поддерживают Анчелотти, считая, что в такой ситуации человек имеет право проявлять эмоции и отвечать своим обидчикам.
Соответствующее решение по этому вопросу должно быть принято немецким футбольным союзом.