«Я был и остаюсь эмоциональным, но сейчас точно более сдержан. А 12 лет назад не всегда мог промолчать, был резок и вообще неправильно относился к футболу. Когда в жизни появляются развлечения, футбол просто уходит с первого места. Не хочу об этом говорить, но тусовок было море. Клубная жизнь в Москве развивалась, она меня закружила. Казалось, что всё успею, всё смогу, если где-то не посплю — не беда.
Попадал ли в такие же дурацкие ситуации, как Кокорин и Мамаев? Мы, кстати, недавно разговаривали на эту тему, вспоминали 2004 год и смеялись: как не повезло парням и насколько раньше было проще. Можно было спокойно сходить в любое место и не переживать, что тебя обязательно кто-нибудь заснимет и куда-то это отправит. А сейчас стало опасно провести где-то время. Поэтому я не попадал в такую ситуацию, как ребята.
На самом деле негативно отношусь, когда такие истории выворачивают и делают из людей непонятно кого. Знаю, что Мамаев и Кокорин не такие, как о них говорят, но людям уже ничего не докажешь. Только время может что-то изменить», — сказал Самедов.
Полную версию интервью с Самедовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Самедов: Мамаев и Кокорин не такие, как о них говорят, но уже ничего не докажешь
Фото: "Чемпионат"