Д. Алвес: С. Рамос не имеет права требовать от фанатов «Севильи» уважения

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес считает, что его коллега по амплуа из мадридского «Реала» Серхио Рамос не имеет права требовать уважения к себе со стороны болельщиков «Севильи». Алвес и Рамос вместе защищали цвета «Севильи» с 2002 по 2005 год, после чего Серхио отправился в Мадрид. Во время последнего приезда Рамоса в составе «Реала» в гости к «Севилье» болельщики на стадионе «Рамон Санчес Писхун» освистали защитника.
«Совершенно неправильно, что Рамос подвергается оскорблениям, но в то же время он не имеет права требовать от фанатов уважения. Если честно, Рамос добился в „Севилье“ не настолько многого, чтобы не отмечать забитые голы в её ворота или просить прощения у болельщиков за них.
Всего за несколько дней до перехода в „Реал“ Рамос поклялся в вечной любви к „Севилье“. Именно поэтому болельщики до сих пор держат на него обиду», — приводит слова Алвеса Football Espana.