«О чём думал в подтрибунке перед первой игрой после возвращения в „Спартак“? Надел форму, было очень приятно в ней находиться. Но без особенного волнения — это всего лишь контрольная игра. Думаю, кстати, людям нет смысла делать выводы по последним играм, мы реально выступаем на фоне усталости, но постоянно отрабатываем тактические нюансы, ищем понимание.
Сейчас понимаю, что всё в жизни возможно. Например, в 32 года взять и осуществить мечту — выиграть золото с родной командой. Честно, у меня есть такая цель», — сказал Самедов.
Полную версию интервью с Самедовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Самедов: есть цель – выиграть золото со «Спартаком»
Фото: "Чемпионат"