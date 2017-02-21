Симеоне считает, что «Атлетико» сейчас играет сильнее, чем в 2016 году

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в целом доволен игрой своей команды. Аргентинский специалист считает, что зимой 2016 года его команда не демонстрировала такой сильной игры, как сейчас.
«Мы продолжаем прилагать усилия к тому, чтобы найти свою лучшую игру. Стараемся добиться прогресса в стабильности, пытаясь найти то, благодаря чему будем чувствовать себя на поле лучше. Так что продолжаем прогрессировать. Мы играем лучше, чем в 2016 году, но можем в большей степени усовершенствовать свою игру», — приводит слова Симеоне Marca.
По итогам 23 туров Примеры столичная команда с 15 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.