Пепе может принять предложение «Реала» и не перейти в китайский клуб

Защитник мадридского «Реала» Пепе начал сомневаться в целесообразности перехода в китайский клуб «Хэбей Чайна Форчун», передаёт AS.
Согласно информации источника, причиной сомнений португальского футболиста стали некоторые изменения в регламенте чемпионата Китая, касающиеся числа легионеров на поле. В данный момент на поле имеют право выходить четыре иностранных игрока, один из которых должен быть представителем азиатских стран. После изменений в регламенте на поле смогут находиться трое иностранных игроков, а в заявку на игру может быть включено не более пяти иностранцев. В Хэбей Чайна Форчун» уже есть пять иностранцев.
Контракт Пепе с «Королевским клубом» заканчивается летом 2017 года. Пепе изначально отклонил предложение испанского гранда о продлении соглашения на один сезон с зарплатой в € 6 млн в год. Игрок, которому 26 февраля исполнится 34 года, претендует на двухгодичное соглашение с испанским грандом.