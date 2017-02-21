С. Роберто устал играть на позиции защитника, но Энрике ничего менять не намерен

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто уже устал от выступления на позиции правого защитника, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Футболист считает, что его место в полузащите, где он сможет полностью демонстрировать свои игровые достоинства. Однако главный тренер каталонской команды Луис Энрике до конца текущего сезона ничего менять не собирается. Перед стартом сезона он побеседовал с футболистом и выразил ему полное доверие относительно игры в амплуа защитника.
По итогам 23 туров чемпионата Испании Роберто принял участие в 19 матчах, став автором 4 голевых передач.