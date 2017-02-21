Альбельда: «Реал» хотел получить меня бесплатно, и я остался в «Валенсии»

Бывший полузащитник «Валенсии» и сборной Испании Давид Альбельда рассказал, что в своё время в его услугах был заинтересован мадридский «Реал». Однако Альбельде перейти в «Королевский клуб» не удалось.
«Да, было кое-что, связанное с «Реалом». Пара случаев, однако разговоры об этом быстро прерывались, поскольку «Валенсия» никогда не хотела расставаться со мной. Я выигрывал титулы в «Валенсии», и жизнь была прекрасна. «Реал» хотел получить меня бесплатно, в качестве свободного агента, и я остался в «Валенсии», продлив контракт с клубом», — цитирует Альбельду AS.