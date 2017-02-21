Организация транспортного обслуживания «Крестовского» в день фестиваля

В день проведения музыкального фестиваля «Радио Зенит» на стадионе «Крестовский» 22 февраля 2017 года будет ограничено движение автотранспорта в западной части Крестовского острова, часть улиц будет перекрыта для движения личного автотранспорта. Парковки у стадиона работать не будут.
Транспортное обслуживание зрителей будет обеспечиваться станцией метро «Крестовский остров» и бесплатными автобусами-экспрессами (шаттлами).
До «Крестовского» можно будет добраться:
— метрополитеном до станции метро «Крестовский остров» и далее по территории парка по Батарейной дороге;
— бесплатными автобусами-экспрессами (шаттлами) от станции метро «Петроградская» (посадка на Малом проспекте П.С. у площади Шевченко) до автостанции «Крестовский остров» и далее по территории парка по Южной аллее и Батарейной дороге.
Автобусы-экспрессы (шаттлы) начнут работу за два часа до начала мероприятия, интервал движения автобусов составит 10-15 минут.
После окончания мероприятия транспортное обслуживание будет обеспечиваться:
— метрополитеном (станция метро «Крестовский остров»);
— бесплатными автобусами-экспрессами (шаттлами) от автостанции «Крестовский остров» до станции метро «Петроградская»;
— бесплатными автобусами-экспрессами (шаттлами) от временного перрона на пересечении Морского проспекта и Спортивной улицы до станции метро «Чкаловская».
Автобусы-экспрессы (шаттлы) закончат работу через два часа после окончания мероприятия, интервал движения автобусов 2-3 минуты.
Для удобства зрителей на территории парка будут установлены информационные указатели. Кроме того, дорогу к стадиону и к местам посадки в транспорт подскажут волонтёры.