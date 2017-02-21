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175 лет назад 2016
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Организация транспортного обслуживания «Крестовского» в день фестиваля

21 февраля 2017, вторник. 09:00. Футбол
В день проведения музыкального фестиваля «Радио Зенит» на стадионе «Крестовский» 22 февраля 2017 года будет ограничено движение автотранспорта в западной части Крестовского острова, часть улиц будет перекрыта для движения личного автотранспорта. Парковки у стадиона работать не будут.

Транспортное обслуживание зрителей будет обеспечиваться станцией метро «Крестовский остров» и бесплатными автобусами-экспрессами (шаттлами).

До «Крестовского» можно будет добраться:

— метрополитеном до станции метро «Крестовский остров» и далее по территории парка по Батарейной дороге;

— бесплатными автобусами-экспрессами (шаттлами) от станции метро «Петроградская» (посадка на Малом проспекте П.С. у площади Шевченко) до автостанции «Крестовский остров» и далее по территории парка по Южной аллее и Батарейной дороге.

Автобусы-экспрессы (шаттлы) начнут работу за два часа до начала мероприятия, интервал движения автобусов составит 10-15 минут.

После окончания мероприятия транспортное обслуживание будет обеспечиваться:

— метрополитеном (станция метро «Крестовский остров»);

— бесплатными автобусами-экспрессами (шаттлами) от автостанции «Крестовский остров» до станции метро «Петроградская»;

— бесплатными автобусами-экспрессами (шаттлами) от временного перрона на пересечении Морского проспекта и Спортивной улицы до станции метро «Чкаловская».

Автобусы-экспрессы (шаттлы) закончат работу через два часа после окончания мероприятия, интервал движения автобусов 2-3 минуты.

Для удобства зрителей на территории парка будут установлены информационные указатели. Кроме того, дорогу к стадиону и к местам посадки в транспорт подскажут волонтёры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
21 февраля 2017, вторник
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