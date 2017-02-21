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175 лет назад 2016
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О. Гусев: Фоменко предлагал назвать травму причиной моего непопадания на Евро

21 февраля 2017, вторник. 09:15. Футбол
Бывший полузащитник сборной Украины Олег Гусев рассказал о причинах непопадания в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2016.

«Не могу сказать, что был шок. Ожидания были не сильными. Было видно, когда вызвали ребят и сказали, что в заявку сначала не попадут три, а потом, оказалось, шесть игроков. Когда не вышел на игру с Румынией, закрались смутные сомнения. Когда объявляли заявку и сказали, что меня вызывает тренер, я уже понимал, о чём будет идти разговор.

Там был больше диалог. Фоменко сказал, что так и так, извини, мы приняли такое решение. Больше всего мне не понравилось, что он предложил сказать, что у меня травма. Я сказал: «Говорите, что хотите», пожелал удачи и ушёл. Самое обидное, что у меня тогда была цель в сборной. Я мало играл, и многие спрашивали, зачем я туда езжу. Я отвечал, что у меня 98 матчей и мне хочется сыграть 100. Все об этом знали.

Для меня было непонятно не то, что меня не взяли на Евро. Как можно понять, когда делают одну замену в товарищеском матче с Уэльсом? Я был в большем шоке, чем от непопадания на чемпионат Европы», – цитирует Гусева «Динамомания» со ссылкой на радио «Вести».
Источник: Динамомания Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Михаил Фоменко Олег Гусев
Новости. Футбол
21 февраля 2017, вторник
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