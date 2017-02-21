Бонуччи: «Порту» очень опасен, ведь ему нечего терять

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 22 февраля.
«Может быть, «Порту» не такой большой клуб как другие участники ЛЧ, которые финишировали на втором месте в группе, но мы предельно уважаем их. «Порту» прошёл через сложный период в начале сезона, но преодолел эти трудности. «Ювентусу» предстоит столкнуться с командой, в составе которой много интересной молодёжи. «Порту» опасен, ведь ему нечего терять», — цитирует Бонуччи пресс-служба УЕФА.
Матч «Порту» — «Ювентус» начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.