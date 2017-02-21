Гюндоган: с Гвардиолой ценим друг друга с тех пор, как я играл в Бундеслиге

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган очень рад, что работает под руководством такого тренера, как Хосеп Гвардиола. Футболист сборной Германии подчеркнул, что давно хотел работать с испанским специалистом.
«У меня отличные взаимоотношения с Гвардиолой. Я всегда хотел работать с ним, и теперь мне повезло в том, что имею возможность непосредственно соприкасаться с его методами, а не слышать об этом со стороны. И мне очень нравится то, что делает Гвардиола. Мы с Гвардиолой ценили друг друга с того времени, когда я играл в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию», а он возглавлял «Баварию». Кроме того, в самом клубе и АПЛ я также чувствую себя вполне в своей тарелке», — цитирует Гюндогана интернет-издание Sport1.
По итогам 25 туров АПЛ Гюндоган сыграл в 10 матчах, став автором 3 голов и 1 голевой передачи. Футболист долго не выходил на поле из-за травмы колена.