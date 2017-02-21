Ширер: я последовал за своей мечтой, а вратарь «Саттона» за гамбургерами

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер, который всю карьеру провёл в «Ньюкасл Юнайтед», рассказал о знакомстве со 124-килограммовым запасным вратарём «Саттон Юнайтед» Уэйном Шоу. Оба, будучи юношами, играли в одной команде.
«Когда нам было 14-15 лет, мы играли в одной команде. Я последовал за своей мечтой в Премьер-лигу, а он, по всей видимости, за фургоном с гамбургерами», — цитирует Ширера Mirror.
Накануне «Саттон Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии уступил «Арсеналу» (0:2), а Шоу запомнился тем, что во время игры съел пирог.
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