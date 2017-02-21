«Байер» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

21 февраля в Леверкузене, на стадионе «Бай-Арена», состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Байером» и «Атлетико». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Атлетико».
Встречу 21.02.2017 рассудит шотландская бригада арбитров во главе с рефери Уильямом Колламом.
Ранее друг с другом команды встречались четыре раза. Один матч завершился победой “Байера”, дважды команды сыграли вничью, один раз сильнее оказались футболисты “Атлетико”. Последняя встреча между этими командами состоялась в 2015 году и завершилась домашней победой “Атлетико” со счётом 1:0.