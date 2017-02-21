«Манчестер Юнайтед» снова попытается приобрести Крооса

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу и попытается приобрести хавбека «Реала» летом нынешнего года, сообщает Independent. Отмечается, что манкунианцы были близки к договорённости по Кроосу ещё в 2014 году, но тогда немец перешёл из «Байера» в мадридский клуб.
В настоящее время манкунианцы готовят предложение по 27-летнему футболисту, но при этом уточняется, что в «Реале» пока не одобрили продажу Крооса.
В текущем сезоне хавбек провёл в чемпионате Испании 17 матчей, забил один мяч и сделал девять голевых передач.