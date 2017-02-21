Ватцке хочет, чтобы «Боруссии» Д заняла в Бундеслиге место не ниже третьего

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил слова главного тренера команды Томаса Тухеля относительно главной задачи сезона. Тухель, в частности, на днях сказал, что цель «Боруссии» — место в турнирной таблице, дающее право выступлений на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Тухель неделю назад сказал, что мы по меньшей мере хотим занять третье место в турнирной таблице. У меня нет с ним расхождений по этому вопросу», — приводит слова Ватцке Ruhr Nachrichten.
По итогам 21 тура чемпионата Германии «Боруссия» набрала 37 очков и занимает 3-е место.