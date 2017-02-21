Демирель может продлить контракт с «Фенербахче»

Голкипер Волкан Демирель может задержаться в «Фенербахче», за который выступает с 2002 года. Контракт 35-летнего футболиста истекает в конце сезона-2016/17, а новый договор пока не подписан.
Goal сообщает, что, несмотря на слабое выступление в текущем сезоне, руководство «Фенербахче» намерено предложить Демирелю новый контракт. Условия договора пока неизвестны.
В нынешнем сезоне Волкан Демирель принял участие в 21 матче турецкой Суперлиги и пропустил 19 голов. После 21-го тура «Фенербахче» занимает в чемпионате 4-е место.
«Фенербахче» является соперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.