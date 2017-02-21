Пике признаёт, что в защите «Барселона» играет слабо

Защитник «Барселоны» Херард Пике признал, что в обороне сине-гранатовые стали играть ненадёжно. Об уязвимости защиты «Барселоны» стали говорить, в частности, после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике потерпели болезненное поражение со счётом 0:4.
«В защите мы играем не сильно, а наоборот, слабо. Можем ли мы отыграть эти четыре мяча в матче с «ПСЖ»? Главная задача в том, чтобы команда вновь была узнаваема. В Лиге чемпионов впереди несколько матчей. Почему бы и нет, можно и выиграть турнир», — приводит слова Пике Marca.
Ответная игра между испанским грандом и парижским клубом состоится 8 марта.