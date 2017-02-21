Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом

Российский футбольный союз сообщил о назначении бывшего игрока сборной России Алексея Смертина инспектором РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе. Эта должность является штатной в системе организации. Уже 15 марта в офисе ФИФА пройдёт совещание, на котором Смертин представит программу мероприятий по этому вопросу, которую планируется реализовать в России в ближайшее время.
«Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места. Напомню, что Россия – многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около 200 народностей. Те моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой.
Могу сказать об этом совершенно точно, так как помимо России я выступал за профессиональные футбольные клубы Франции и Англии. В преддверии Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 Россия, как страна, принимающая столь крупные международные турниры, должна показать пример глобальной толерантности как на футбольном поле, так и за его пределами. И мы обязательно его покажем!» — цитирует Смертина официальный сайт РФС.