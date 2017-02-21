«Боруссия» Д намерена приобрести игрока с сильным менталитетом

Руководство дортмундской «Боруссии» не намерено приобретать много игроков в летнее трансферное окно, однако может расстаться с несколькими футболистами. Об этом сообщил исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
«У нас слишком много футболистов атакующего плана, и здесь кое-что может произойти. Летом у нас наверняка не будет много приобретений. Мы просто хотим сделать команду более конкурентоспособной. Возможно, пополним ряды «Боруссии» футболистом с сильным менталитетом», — приводит слова Ватцке Ruhr Nachrichten.