«Раду» запрещено играть на домашнем стадионе после скандала на расистской почве

ФК «Рад», выступающий в чемпионате Сербии, не сможет проводить домашние матчи на своём стадионе. Таково решение сербских футбольных властей. Об этом пишет Daily Mail.
Матч чемпионата Сербии между «Радом» и «Партизаном» был омрачён проявлением расизма и массовой дракой после завершения встречи. Форвард гостей Эвертон Луис во время игры регулярно подвергался оскорблениям на почве расизма, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес.
После финального свистка бразильский игрок показал неприличный жест в адрес фанатов «Рада», что спровоцировало массовую драку между футболистами. Игрок покидал поле в слезах, расстроенный поведением болельщиков соперника.
«Из-за неподобающего поведения фанатов «Рада» домашний стадион клуба временно дисквалифицирован. «Рад» не сможет проводить матчи на своей арене до принятия окончательного решения, связанного с инцидентом. Дисциплинарное дело открыто в отношении всех сторон, вовлечённых в конфликт», — говорится в заявлении.