В Нижнем Новгороде на развитие метро к ЧМ-2018 направят более 2 млрд рублей

На развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в целях транспортного обеспечения чемпионата мира — 2018 будет дополнительно направлено 2 млрд 273 млн рублей. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», на закупку подвижного состава и капитально восстановительный ремонт вагонов метрополитена планируется направить 191,9 млн рублей.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч — четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.