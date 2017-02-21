Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Нижнем Новгороде на развитие метро к ЧМ-2018 направят более 2 млрд рублей

21 февраля 2017, вторник. 12:59. Футбол
На развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в целях транспортного обеспечения чемпионата мира — 2018 будет дополнительно направлено 2 млрд 273 млн рублей. Как сообщает НИА «Нижний Новгород», на закупку подвижного состава и капитально восстановительный ремонт вагонов метрополитена планируется направить 191,9 млн рублей.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч — четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
Источник: НИА "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2018
Новости. Футбол
21 февраля 2017, вторник
13:27 Газизов: Беленов 100 процентов будет игроком «Уфы»
13:16 «Томь» в ближайшее время начнёт выплату задолженностей
13:15 Игуаин: если ты Месси, Марадона или Роналду, то можешь и пальцем не шевелить
13:11 «Краснодар-2» обыграл «Динамо СПб» на Кубке ФНЛ
13:02 Киселёв: до конца сезона у «Томи» не будет спортивного директора
13:00 «Уфа» подписала контракт с защитником сборной Словении
13:00 Липпи: «Ювентус» является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов
12:59 В Нижнем Новгороде на развитие метро к ЧМ-2018 направят более 2 млрд рублей
12:54 Гюндоган: верю, что Гётце в этом сезоне будет играть важную роль для «Боруссии»
12:40 «Раду» запрещено играть на домашнем стадионе после скандала на расистской почве
12:39 Игроки «Реала» встретились с мальчиком, приведшим спасателей
12:39 «Боруссия» Д намерена приобрести игрока с сильным менталитетом
12:22 В УЕФА уверены: на игре «Фенербахче» — «Краснодар» примут все меры безопасности
12:18 Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом
12:15 Бараха отправлен в отставку с поста главного тренера «Райо Вальекано»
12:12 Если Сампаоли покинет «Севилью», пост главного тренера предложат его помощнику
12:08 «Амкар» показал состояние поля на домашнем стадионе «Звезда»
12:06 Милевский: не могу дождаться матча «Локомотив» — «Тосно», это будет что-то
11:53 Директор «Мордовии» опроверг информацию, что сын Сёмина возглавит команду
11:30 «Тюмень» — «Волгарь»: видеотрансляция матча начнётся на «Чемпионате» в 16:30
11:26 Элбер считает, что ничего страшного в голевой засухе Мюллера нет
11:20 Акинфеев: нужно достойно сыграть на Кубке конфедераций, а потом думать о ЧМ-2018
11:20 Тите: Неймар уже не только игрок для борьбы один на один, он и маэстро паса
11:19 РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов
11:19 Пике признаёт, что в защите «Барселона» играет слабо
11:06 «Динамо СПб» — «Краснодар-2»: стали известны составы на матч Кубка ФНЛ
11:03 «Арсенал» следит за форвардом «Наполи» Инсинье
10:53 Руни может пропустить финал Кубка английской лиги
10:45 «Манчестер Сити» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
10:39 Демирель может продлить контракт с «Фенербахче»
10:37 Ватцке хочет, чтобы «Боруссии» Д заняла в Бундеслиге место не ниже третьего
10:33 «Барселона» провела переговоры с защитниками Росалесом и Хуанфраном Морено
10:30 Шмидт: Чичарито великолепен, но «Байер» силён прежде всего командной игрой
10:16 «Манчестер Юнайтед» снова попытается приобрести Крооса
10:15 «Байер» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
10:13 Ширер: я последовал за своей мечтой, а вратарь «Саттона» за гамбургерами
10:01 Саншеш: с удовольствием остался бы в «Бенфике», но я стремился к другому
09:55 Иско готов покинуть «Реал» при соответствующем предложении
09:50 Гюндоган: с Гвардиолой ценим друг друга с тех пор, как я играл в Бундеслиге
09:45 Бонуччи: «Порту» очень опасен, ведь ему нечего терять
09:45 «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2»: видеотрансляция начнётся на «Чемпионате» в 13:45
09:30 Грозный: думал, в тбилисском «Динамо» у меня получится разорваться, но не вышло
09:28 Гиггз: как болельщик, я хотел бы видеть Бэйла в АПЛ, но он счастлив в «Реале»
09:26 Наставник сборной Бразилии: хотелось бы, чтобы Месси родился бразильцем
09:15 О. Гусев: Фоменко предлагал назвать травму причиной моего непопадания на Евро
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Стоит ли руководству "Барселоны" сменить главного тренера уже сейчас?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+