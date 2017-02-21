Игуаин: если ты Месси, Марадона или Роналду, то можешь и пальцем не шевелить

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Наполи» Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», отметил, что кропотливая работа играет в футболе важную роль. Игрок сборной Аргентины сказал это в ответ на вопрос о том, является ли талант важнее трудолюбия в футболе.
«Если ты Месси, Марадона или Роналду, то можешь и пальцем не шевелить. Возможно, я забыл упомянуть ещё кого-то из этой когорты. Но работа имеет фундаментальное значение во всём. Потому я сейчас и могу делать то, о чём мечтал с детских лет», — приводит слова Игуаина La Stampa.